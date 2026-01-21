OZ
    20:35, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг гуруч экспорти: энг кўп Қозоғистонга етказилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатга қиймати 6,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 14,8 минг тонна гуруч экспорт қилган.

    Правительство Японии выделит дополнительно 200 000 тонн риса из запасов
    Фото: freepik.com

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп гуруч етказиб берган давлатлар:

    Қозоғистон – 8 минг тонна;

    Тожикистон – 3,4 минг тонна;

    Қирғиз Р. – 2,4 минг тонна;

    АҚШ – 824,8 тонна;

    Афғонистон – 45,2 тонна;

    Туркия – 45,2 тонна;

    Бошқа давлатлар – 113,5 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон лимон экспортини 25 фоизга оширгани ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
