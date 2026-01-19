OZ
Тренд:
    18:41, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон лимон экспортини 25 фоизга оширди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатга қиймати 5,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,8 минг тонна лимон экспорт қилган.

    лимоны
    Фото: freepik.com

    "Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 764 тоннага ёки 25 фоизга ошган", - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп лимон етказиб берган давлатлар:

    Қозоғистон – 1 827 тонна;

    Россия – 1 740 тонна;

    Қирғиз Р. – 236,5 тонна;

    Беларусь – 4,7 тонна;

    БАА – 3,8 тонна;

    Бошқа давлатлар – 3,9 тонна.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
