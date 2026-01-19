18:41, 19 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистон лимон экспортини 25 фоизга оширди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатга қиймати 5,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,8 минг тонна лимон экспорт қилган.
"Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 764 тоннага ёки 25 фоизга ошган", - дейилади хабарда.
Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп лимон етказиб берган давлатлар:
Қозоғистон – 1 827 тонна;
Россия – 1 740 тонна;
Қирғиз Р. – 236,5 тонна;
Беларусь – 4,7 тонна;
БАА – 3,8 тонна;
Бошқа давлатлар – 3,9 тонна.