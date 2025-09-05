Ўзбекистонликларнинг Польшага туристик сафарлари 2,2 баробарга ортган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида қарийб 2 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Польшага сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,1 минг нафарга ёки 2,2 баробарга ошган.
Жорий йилнинг 7 ойида Польшага борган Ўзбекистон фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:
- саёҳат – 1 643 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 240 нафар;
- ўқиш – 64 нафар;
- хизмат юзасидан – 22 нафар;
- даволаниш – 8 нафар.
