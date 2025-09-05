OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:09, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонликларнинг Польшага туристик сафарлари 2,2 баробарга ортган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида қарийб 2 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Польшага сафар қилган.

    Польша
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,1 минг нафарга ёки 2,2 баробарга ошган.

    Жорий йилнинг 7 ойида Польшага борган Ўзбекистон фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    • саёҳат – 1 643 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 240 нафар;
    • ўқиш – 64 нафар;
    • хизмат юзасидан – 22 нафар;
    • даволаниш – 8 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?

    Айни пайтда Ўзбекистонда қанча МЧЖ фаолият юритмоқда?

    Ўзбекистонда август ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,4 % га ошди.

     

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!