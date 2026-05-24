    Ўзбекистонликлар энг кўп бораётган ТОП-10 давлат

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 83,7 минг нафарга ошган.

    2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп борган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 899 004 нафар;
    • Тожикистон — 388 452 нафар;
    • Қозоғистон — 354 859 нафар;
    • Саудия Арабистони — 138 113 нафар;
    • Россия — 115 094 нафар;
    • Туркия — 70 340 нафар;
    • БАА — 31 073 нафар;
    • Хитой — 23 557 нафар;
    • Таиланд — 16 291 нафар;
    • Миср — 15 823 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида жами 4 048 417 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
