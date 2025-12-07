Ўзбекистонлик учта ўйинчи “ЖЧ-2026”нинг энг қиммат футболчилари рўйхатидан ўрин олди
TASHKENT. Kazinform — Сўнгги икки кун давомида 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қуръа ташланганидан кейин трансферларга ихтисослашган нуфузли “TransferRoom” маркази мазкур мундиалда дебют қиладиган терма жамоаларнинг энг қиммат ўйинчилари рейтингини тузиб чиқди, деб хабар беради UzA.
Аниқроқ айтадиган бўлсак, айни дамга келиб, 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон, Иордания, Кабо-Верде ва Кюрасао терма жамоалари ўз тарихиди илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ойдинлашди.
“TransferRoom” маркази ушбу жамоалар ўйинчиларининг трансфер қийматларидан келиб чиқиб, “Манчестер Сити” клуби ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги жаҳон чемпионати дебютантлари орасида энг юқори баҳоланган футболчи сифатида эътироф этди. 21 ёшли ўзбек футболчиси рейтингда 47,8 миллион евро қиймат билан энг юқори поғонада қайд этилган.
Рўйхатнинг иккинчи қаторида Испаниянинг “Вильярреал” клубида ўйнаб келаётган Кабо Верде терма жамоаси марказий ҳимоячиси Логан Коштанинг трансфер нархи 21,7 миллион еврога тенглаштирилган ҳолда ўрин олди. Кейинги икки ўринни эса Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Туркия чемпионатида “Истанбул Башакшеҳир” клуби шарафини ҳимоя қилаётган ҳужумкор футболчилари – Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов эгаллади. Уларни “TransferRoom” 10 миллион ҳамда 9,3 миллион еврога баҳолаган.
Кучли бешликни жаҳон чемпионатида илк маротаба иштирок этадиган Осиё қитъасининг яна бир вакили Иордания терма жамоаси ҳужумкор футболчиси Муса Тамари якунлаб берди. Франциянинг “Ренн” клубида ўйнаб келаётган чарм тўп устаси 8,9 миллион еврога нархланган.
Маълумот ўрнида: қитъаларларо плей-офф натижаларига кўра, мундиалда илк бор иштирок этадиган терма жамоалар ҳам қўшилиши мумкин. Аммо, уларнинг таркибида трансфер нархи бўйича Абдуқодир Ҳусановга етадигани йўқлиги маълум.
