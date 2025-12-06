“ЖЧ-2026”: Ўзбекистоннинг мундиалдаги рақиблари маълум бўлди
TASHKENT. Kazinform — АҚШ пойтахти Вашингтонда жойлашган “The Kennedy Center” мажмуасида ФИФА томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қуръа ташлаш маросими ўтказилди, деб хабар беради UzA.
Маросимда ФИФА президенти Жанни Инфантино сўзга чиқди ва мезбон мамлакатлардан вакиллар борлигини таъкидлаб, уларни барчага таништирди.
Шунингдек, маросимнинг бадиий қисмида жаҳон эстрадасининг таниқли санъаткорлари — италиялик машҳур тенор Андреа Бочелли, британиялик поп-юлдуз Робби Уильямс ва хонанда Николь Шерзингер ўз чиқишлари билан иштирокчиларга байрамона руҳ улашди. Дарвоқе, тадбирда супермодель Хайди Клум, таниқли комик актёр Кевин Харт бошловчилик қилди.
Ташланган қуръа натижасига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси “K” гуруҳидан ўрин олди ва Португалия, Колумбия ва Конго/Ямайка/Янги Каледония каби терма жамоалар билан рақобатлашадиган бўлди. Терма жамоамиз ўйинлар тақвими қуйидагича:
17 июнь: Ўзбекистон - Колумбия
23 июнь: Португалия - Ўзбекистон
27 июнь: Саралаш жамоаси - Ўзбекистон
Қуйида мундиал учун ташланган қуръанинг тўлиқ натижаси билан танишасиз:
"А" гуруҳи
1. Мексика
2. ЖАР
3. Жанубий Корея
4. Дания/Шимолий Македония/Чехия/Ирландия
"B" гуруҳи
1. Канада
2. Италия/Шимолий Ирландия/Уэльс/Босния
3. Қатар
4. Швейцария
"С" гуруҳи
1. Бразилия
2. Марокаш
3. Гаити
4. Шотландия
"D" гуруҳи
1. АҚШ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Туркия/Руминия/Словакия/Косово
"E" гуруҳи
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот д’Ивуар
4. Эквадор
"F" гуруҳи
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украина/Швеция/Польша/Албания
4. Тунис
"G" гуруҳи
1. Бельгия
2. Миср
3. Эрон
4. Янги Зеландия
"H" гуруҳи
1. Испания
2. Кабо-Верде
3. Саудия Арабистони
4. Уругвай
"I" гуруҳи
1. Франция
2. Сенегал
3. Ироқ/Боливия/Суринам
4. Норвегия
"J" гуруҳи
1. Аргентина
2. Жазоир
3. Австрия
4. Иордания
"K" гуруҳи
1. Португалия
2. Конго/Ямайка/Янги Каледония
3. Ўзбекистон
4. Колумбия
"L" гуруҳи
1. Англия
2. Хорватия
3. Гана
4. Панама
Маълумот ўрнида: Жаҳон чемпионати 2026 йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар ўтказилади.
