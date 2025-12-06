OZ
    “ЖЧ-2026”: Ўзбекистоннинг мундиалдаги рақиблари маълум бўлди

    TASHKENT. Kazinform — АҚШ пойтахти Вашингтонда жойлашган “The Kennedy Center” мажмуасида ФИФА томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қуръа ташлаш маросими ўтказилди, деб хабар беради UzA.

    Қуръа
    Фото: UzA

    Маросимда ФИФА президенти Жанни Инфантино сўзга чиқди ва мезбон мамлакатлардан вакиллар борлигини таъкидлаб, уларни барчага таништирди.

    Шунингдек, маросимнинг бадиий қисмида жаҳон эстрадасининг таниқли санъаткорлари — италиялик машҳур тенор Андреа Бочелли, британиялик поп-юлдуз Робби Уильямс ва хонанда Николь Шерзингер ўз чиқишлари билан иштирокчиларга байрамона руҳ улашди. Дарвоқе, тадбирда супермодель Хайди Клум, таниқли комик актёр Кевин Харт бошловчилик қилди.

    гуруҳлар
    Фото: UzA

    Ташланган қуръа натижасига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси “K” гуруҳидан ўрин олди ва Португалия, Колумбия ва Конго/Ямайка/Янги Каледония каби терма жамоалар билан рақобатлашадиган бўлди. Терма жамоамиз ўйинлар тақвими қуйидагича:

    17 июнь: Ўзбекистон - Колумбия

    23 июнь: Португалия - Ўзбекистон

    27 июнь: Саралаш жамоаси - Ўзбекистон

    Ўзбекистон гуруҳи
    Фото: UzA

    Қуйида мундиал учун ташланган қуръанинг тўлиқ натижаси билан танишасиз:

    "А" гуруҳи

    1. Мексика

    2. ЖАР

    3. Жанубий Корея

    4. Дания/Шимолий Македония/Чехия/Ирландия

    "B" гуруҳи

    1. Канада

    2. Италия/Шимолий Ирландия/Уэльс/Босния

    3. Қатар

    4. Швейцария

    "С" гуруҳи

    1. Бразилия

    2. Марокаш

    3. Гаити

    4. Шотландия

    "D" гуруҳи

    1. АҚШ

    2. Парагвай

    3. Австралия

    4. Туркия/Руминия/Словакия/Косово

    "E" гуруҳи

    1. Германия

    2. Кюрасао

    3. Кот д’Ивуар

    4. Эквадор

    "F" гуруҳи

    1. Нидерландия

    2. Япония

    3. Украина/Швеция/Польша/Албания

    4. Тунис

    "G" гуруҳи

    1. Бельгия

    2. Миср

    3. Эрон

    4. Янги Зеландия

    "H" гуруҳи

    1. Испания

    2. Кабо-Верде

    3. Саудия Арабистони

    4. Уругвай

    "I" гуруҳи

    1. Франция

    2. Сенегал

    3. Ироқ/Боливия/Суринам

    4. Норвегия

    "J" гуруҳи

    1. Аргентина

    2. Жазоир

    3. Австрия

    4. Иордания

    "K" гуруҳи

    1. Португалия

    2. Конго/Ямайка/Янги Каледония

    3. Ўзбекистон

    4. Колумбия

    "L" гуруҳи

    1. Англия

    2. Хорватия

    3. Гана

    4. Панама

    Маълумот ўрнида: Жаҳон чемпионати 2026 йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар ўтказилади.

    Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатига қуръа ташлаш маросими ўтказилиши ҳақида хабар берган эдик.

