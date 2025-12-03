OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:36, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик Шаҳрам Ғиёсов WBA рейтингида биринчи бўлди

    TASHKENT. Kazinform — Бутунжаҳон бокс ассоциацияси WBA ноябрь ойи якунларига кўра, профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради UzA.

    Шаҳрам Ғиёсов
    Фото: UzA

    Ундан 7 нафар ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси жой олди.

    Унга кўра, Шаҳрам Ғиёсов ярим ўрта вазн тоифасида 1-ўриндан жой олган бўлса, Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазндаги профессионал боксчилар орасида иккинчи ўринда қайд этилди. Умидли чарм қўлқоп усталаридан Муҳаммад Шехов биринчи ярим енгил вазнда, Отабек Холматов эса ярим енгил вазнда кучли учликни якунлаб берди.

    Шунингдек, WBA янги рейтингида Муроджон Аҳмадалиев биринчи ярим енгил вазн тоифаси 4, Исроил Мадримов супер ярим ўрта вазнда 7, Сирожбек Исмоилов енгил вазннинг 15-поғонасидан ўрин олди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик боксчилар Мўйдинхўжаев ва Умматалиевнинг рақиблари маълум бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Профессионал бокс Бокс Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!