20:35, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонлик боксчилар Мўйдинхўжаев ва Умматалиевнинг рақиблари маълум бўлди
TASHKENT. Kazinform — Эртага, 28 ноябрь куни Россия Федерациясининг Челябинск шаҳрида ташкил этиладиган профессионал бокс оқшомида ўзбекистонлик боксчилар Асадхўжа Мўйдинхўжаев ҳамда Жавоҳир Умматалиев рингга кўтарилади, деб хабар беради UzA.
Яқинда “Queensberry Promotions” компанияси билан шартнома имзолаган ўзбекистонлик боксчиларидан Олимпия ўйинлари ғолиби Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Айдос Тастаев, ҳаваскор боксда жаҳон чемпионлигига эришган Жавоҳир Умматалиев Озарбайжон вакили Раҳим Алиевга қарши жанг ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик боксчи Жанибек Алимханули билан жангга тайёр эканини айтди.