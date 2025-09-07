Ўзбекистонлик боксчи Жанибек Алимханули билан жангга тайёр эканини айтди
ASTANA. Kazinform – Ўзбекистонлик собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов (10-2-1, 7 КО) қозоғистонлик профессионал боксчи, ўрта вазн тоифасида IBF ва WBO камари соҳиби Жанибек Алимханули (17-0, 12 КО) билан жанг ўтказишига қарши эмаслигини айтди, деб хабар беради Sports.kz.
“Агар 160 килограмм вазн тоифасида чиқсам, барча чемпионлар билан учрашишга ҳаракат қиламан.
Мен Жанибекни жуда ҳурмат қиламан, бу ерда шахсий нарса йўқ. Ҳаммаси фақат спорт билан боғлиқ ва мен Жанибек билан жанг қилишдан хурсанд бўлардим. Бу мен учун шараф.
Қозоғистон - Ўзбекистонга қўшни давлат, бу икки кучли бокс давлати ўртасида ажойиб ўйин бўларди”, – деди Мадримов The Ring нашрига берган интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, Жанибек Алимханули ўрта вазн тоифасида IBF ва WBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони унвонига эга.
Аввалроқ ирландиялик боксчи Жанибек Алимханули жангга таклиф қилинган эди.