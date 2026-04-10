Ўзбекистонлик шахматчилар “Menorca-2026” турнирида қатнашмоқда
TASHKENT. Kazinform — Испаниянинг Менорка шаҳрида ўтказилаётган “V Open Chess Menorca 2026” халқаро турнирида Ўзбекистон терма жамоасининг 7 нафар аъзоси “А” гуруҳида дона сурмоқда, деб хабар беради UzA.
51 давлатнинг 563 нафар шахматчиси қатнашаётган турнирда жаҳоннинг кучли гроссмейстерлари Гукеш Доммаражу, Домингез Перез, Ричард Раппорт, Володар Мурзин, Сам Шанкланд, Абҳиманю Мишралар қаторида халқаро майдонда катта тажриба тўплаб келаётган ўзбекистонлик шахматчилар Абдумалик Абдусалимов, Ҳумоюн Бекмуратов, Умида Омонова, Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Гулдона Каримова, Мадинабону Халилова, Нилуфархон Имомқўзиева керакли рейтинг очколарини жамғариш ва муносиб ўринларни эгаллаш йўлида ҳаракатланмоқда.
Мукофот жамғармаси 60 минг евродан иборат турнирда 3 та тур ўйинлари ортда қолган вазиятда ўзбекистонликлардан Ҳумоюн Бекмуратов 15 нафар иштирокчи сингари 3 очко билан қўшимча кўрсаткичлар эвазига 3-ўринда бормоқда.
Шунингдек, турнирда Абдумалик Абдусалимов ва Умида Омонова 2,5 очко билан етакчиларни таъқиб этмоқда. Нилуфархон Имомқўзиева ва Гулруҳбегим Тоҳиржонова 2 очкога эга бўлиб турибди.
9 та турдан иборат бўлган халқаро турнир мусобақалари 12 апрелга қадар давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Номзодлар турнирида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоров Блюбаум билан дуранг ўйнади.