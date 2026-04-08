Ўзбекистонлик Сергей Фомин Хитойдаги халқаро турнирда ўйнамоқда
TASHKENT. Kazinform — Хитойда Профессионал теннисчилар уюшмаси (ATP) томонидан “Challenger” туркумига кирувчи “Wuning Open 1” халқаро турнирида ўзбекистонлик Сергей Фомин муваффақиятли старт олди, деб хабар беради UzA.
Аниқроқ айтадиган бўлсак, Сергей нуфузли мусобақанинг асосий тўр баҳслари биринчи даврасида австралиялик Моэрани Бузиге устидан уч сетдан – 6:4, 1:6, 7:6 ҳисобларида зафар қучди. Шу тариқа иккинчи босқичга йўл олган теннисчи энди Буюк Британия вакили Гарри Венделькен билан рақобатлашади.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Сергей Фомин жуфтлик беллашувларида япониялик Рюки Мацуда билан тандем ҳосил қилиб, илк даврада австралиялик Жошуа Чарлтон ҳамда Буюк Британия шарафини ҳимоя қилаётган Бен Жонес дуэтига қарши кортга чиқади.
