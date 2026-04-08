    09:10, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Бублик Монте-Карло мастерс турнирида илк рақибини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик Монте-Карло мастерс турнирини ғалаба билан бошлади.

    Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Қозоғистонлик теннисчи дунёнинг собиқ 6-ракеткаси, ҳозирда 199-ўринда турган 39 ёшли франциялик Гаэль Монфилсни мағлуб этди.

    Иккала сет ҳам 6:4 ҳисобида якунланди.

    1 соат 17 дақиқа давом этган ўйинда Бублик 4 та эйс ва 7 та брейк-пойнтдан 3 тасини фойдаланди. Монфилс 2 та эйс ва 1 та брейк билан чекланди.

    Александр Бублик учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 13-ракеткаси чехиялик Иржи Легечка ёки 39-ўринда турган чилилик Алехандро Табило билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, 16 ёшли қозоғистонлик теннисчи Жазоирда чемпион бўлди.

    Бекабат Узаков
