16 ёшли қозоғистонлик теннисчи Жазоирда чемпион бўлди
ASTANA. Kazinform – 16 ёшли қозоғистонлик теннисчи Томирис Нуржан Жазоирда бўлиб ўтган ITF Juniors J60 турнирида энг яхши натижани қайд этди.
Қозоғистон теннис федерацияси хабар беришича, қозоғистонлик спортчи финалда россиялик Варвара Виноградовани 5:3, 4:2, 12:10 ҳисобида мағлуб этди.
Мусобақа қийин шароитларда ўтказилди. Ёмғир туфайли жадвал бузилди.
Томирис Нуржан Барселонада яшайди. Унинг синглиси Мариам ҳам теннисчи.
