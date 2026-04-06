    20:36, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    16 ёшли қозоғистонлик теннисчи Жазоирда чемпион бўлди

    ASTANA. Kazinform – 16 ёшли қозоғистонлик теннисчи Томирис Нуржан Жазоирда бўлиб ўтган ITF Juniors J60 турнирида энг яхши натижани қайд этди.

    Томирис Нұржан
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қозоғистон теннис федерацияси хабар беришича, қозоғистонлик спортчи финалда россиялик Варвара Виноградовани 5:3, 4:2, 12:10 ҳисобида мағлуб этди.

    Мусобақа қийин шароитларда ўтказилди. Ёмғир туфайли жадвал бузилди. 

    Томирис Нуржан Барселонада яшайди. Унинг синглиси Мариам ҳам теннисчи.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жибек Қуламбаеванинг жаҳон рейтингида кўтарилиши ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
