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    14:10, 21 Июль 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматов навбатдаги жангида ғалаба қозонди

    TASHKENT. Kazinform — Қирғизистоннинг Бишкек шаҳрида профессионал бокс оқшоми ўтказилди. Унда ҳаваскор боксда икки карра Олимпиада чемпиони, ўзбекистонлик Ҳасанбой Дўсматов ўзининг навбатдаги жангини муваффақиятли ўтказди, деб хабар беради UzA.

    дўсматов
    Фото: olympic.uz

    Маълум қилинишича, Ҳасанбой Дўсматов профессионал рингдаги еттинчи жангида Филиппин вакили Марк Антонио билан рақобатлашди. Жанг ташкилотчилар томонидан 8 раунд этиб белгиланди. Ушбу беллашув тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамларнинг қарори билан Ҳ.Дўсматов ғолиб, дея эътироф этилди.

    Ҳасанбой Дўсматов бугунга қадар профессионал боксда 7 та жангда иштирок этган бўлиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонган. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси сўнгги жангини 2023 йилнинг ноябрь ойида Россияда ўтказган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик Лазизбек Мулложонов WBC Гран-Приси чорак финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Профессионал бокс Бокс Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
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