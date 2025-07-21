Ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматов навбатдаги жангида ғалаба қозонди
TASHKENT. Kazinform — Қирғизистоннинг Бишкек шаҳрида профессионал бокс оқшоми ўтказилди. Унда ҳаваскор боксда икки карра Олимпиада чемпиони, ўзбекистонлик Ҳасанбой Дўсматов ўзининг навбатдаги жангини муваффақиятли ўтказди, деб хабар беради UzA.
Маълум қилинишича, Ҳасанбой Дўсматов профессионал рингдаги еттинчи жангида Филиппин вакили Марк Антонио билан рақобатлашди. Жанг ташкилотчилар томонидан 8 раунд этиб белгиланди. Ушбу беллашув тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамларнинг қарори билан Ҳ.Дўсматов ғолиб, дея эътироф этилди.
Ҳасанбой Дўсматов бугунга қадар профессионал боксда 7 та жангда иштирок этган бўлиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонган. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси сўнгги жангини 2023 йилнинг ноябрь ойида Россияда ўтказган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик Лазизбек Мулложонов WBC Гран-Приси чорак финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.