10:09, 29 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиевнинг навбатдаги жанги ва рақиби маълум бўлди
TASHKENT. Kazinform — АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида Тошкент вақти билан 22 февраль тонгида катта бокс оқшоми бўлиб ўтади, деб хабар беради Sports.uz.
Унда ўзбекистонлик таниқли чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ганалик боксчи Сена Агбеко (29–4) га қарши рингга кўтарилади.
Марказий жангда эса Райан Гарсия ва Марио Барриос WBC ярим ўрта вазн камари учун тўқнаш келишади.
Маълумот учун, Мелиқўзиев профессионал боксда 17 та жанг ўтказиб, 16 тасида ғалаба қозонган ва 1 та мағлубиятга учраган.
Эслатиб ўтамиз, IBF янгиланган рейтингида ўзбекистонлик боксчиларнинг ўрни ҳақида хабар берган эдик.