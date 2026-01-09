OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 09 Январь 2026 | GMT +5

    IBF янгиланган рейтингида ўзбекистонлик боксчиларнинг ўрни қандай

    TASHKENT. Kazinform — Халқаро бокс федерацияси (IBF) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради UzA.

    ўзбекистонлик боксчилар
    Фото: UzA

    Унга кўра, мазкур жадвалдан уч нафар ўзбекистонлик боксчи ўрин олган.

    Жумладан, супер оғир вазн тоифасида Баҳодир Жалолов 6-ўринга кўтарилган бўлса, иккинчи энг енгил вазн тоифасида Муроджон Аҳмадалиев 11, иккинчи ўта енгил вазн тоифасида эса Ҳасанбой Дўсматов 12-ўриндан жойлашди. Қолган ўзбекистонлик профессионал боксчилар ўз вазн тоифаларида мазкур янги рейтинг жадвалига кира олмади.

    Маълумот ўрнида, 31 ёшли Муроджон Аҳмадалиев фаолияти давомида 16 та жангда иштирок этиб, 14 ғалаба ва 2 мағлубият расмийлаштирган. У айни дамда Калифорниянинг Индио шаҳридаги йиғинда WBA титулига даъвогар Бектемир Мелиқўзиев ва собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов билан биргаликда машғулотлар ўтказмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, ноябрь ойида ўзбекистонлик Шаҳрам Ғиёсов WBA рейтингида биринчи бўлди.

    Теглар:
    Профессионал бокс Бокс Спорт Рейтинг Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!