    Ўзбекистонга ташриф буюрган германиялик туристлар сони 49 фоизга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 5,2 минг нафар Германия фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 минг нафарга ёки 48,9 % га ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • сайёҳлик – 4 336 нафар
    • қариндошларни йўқлаш – 393 нафар
    • хизмат юзасидан – 414 нафар
    • тижорат – 44 нафар
    • ўқиш – 37 нафар
    • даволаниш – 4 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф