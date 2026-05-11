Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ келмоқдами ёки аёллар
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
"Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 164 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган", - дейилади хабарда.
Шундан:
- эркаклар – 1 652 951 нафар;
- аёллар – 1 219 551 нафар.
Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
- 0-18 ёш – 301 232 нафар;
- 19-30 ёш – 499 982 нафар;
- 31-55 ёш – 1 527 429 нафар;
- 56 ёш ва ундан катталар – 543 859 нафар.