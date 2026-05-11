    Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ келмоқдами ёки аёллар

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    "Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 164 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган", - дейилади хабарда.

    Шундан:

    • эркаклар – 1 652 951 нафар; 
    • аёллар – 1 219 551 нафар.

    Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • 0-18 ёш – 301 232 нафар;
    • 19-30 ёш – 499 982 нафар;
    • 31-55 ёш – 1 527 429 нафар;
    • 56 ёш ва ундан катталар – 543 859 нафар.

     

    Ляззат Сейданова
