    Ўзбекистонга даволаниш учун энг кўп тожикистонликлар ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 62 054 нафар чет эл фуқаролари даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистонга даволаниш мақсадида ташриф буюрган хориж фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Тожикистон — 44 209 нафар;
    • Қирғиз Республикаси — 10 427 нафар;
    • Қозоғистон — 5 483 нафар;
    • Россия — 1 280 нафар;
    • Афғонистон — 343 нафар;
    • Туркманистон — 204 нафар;
    • Туркия — 31 нафар;
    • АҚШ — 11 нафар;
    • Хитой — 10 нафар;
    • Украина — 9 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 47 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

