20:16, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга даволаниш учун энг кўп тожикистонликлар ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 62 054 нафар чет эл фуқаролари даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга даволаниш мақсадида ташриф буюрган хориж фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Тожикистон — 44 209 нафар;
- Қирғиз Республикаси — 10 427 нафар;
- Қозоғистон — 5 483 нафар;
- Россия — 1 280 нафар;
- Афғонистон — 343 нафар;
- Туркманистон — 204 нафар;
- Туркия — 31 нафар;
- АҚШ — 11 нафар;
- Хитой — 10 нафар;
- Украина — 9 нафар;
- Бошқа давлатлар — 47 нафар.
