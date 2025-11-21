20:32, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга асосан қайси маҳсулотлар импорт қилинмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг импорт ҳажми 33,1 млрд АҚШ долларига етган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 15,6 % га ўсган.
Импорт таркибида энг катта улуш машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари (33,9 %), саноат товарлари (15,9 %) ҳамда кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар (12,3 %) ҳисобига тўғри келади.
Импорт таркиби қуйидагича:
- Машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари — 11,2 млрд доллар (33,9 %)
- Саноат товарлари — 5,3 млрд доллар (15,9 %)
- Кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар — 4,1 млрд доллар (12,3 %)
- Хизматлар — 3,6 млрд доллар (11 %)
- Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар — 3,1 млрд доллар (9,3 %)
- Минерал ёқилғи, мойлаш материаллари ва шунга ўхшаш — 2,6 млрд доллар (7,9 %)
- Турли хил тайёр буюмлар — 1,2 млрд доллар (3,7 %)
- Ноозиқ-овқат хомашё (ёқилғидан ташқари) — 1,1 млрд доллар (3,3 %)
- Ҳайвон ва ўсимликлар мойлари (ёғлари), ёғлар ва мумлар — 387,5 млн доллар (1,2 %)
- Ичимликлар ва тамаки — 251 млн доллар (0,8 %)
- Бошқа товарлар — 229,7 млн доллар (0,7 %)
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги корхоналарнинг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда.