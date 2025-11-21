OZ
    Ўзбекистонга асосан қайси маҳсулотлар импорт қилинмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг импорт ҳажми 33,1 млрд АҚШ долларига етган.

    импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 15,6 % га ўсган.

    Импорт таркибида энг катта улуш машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари (33,9 %), саноат товарлари (15,9 %) ҳамда кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар (12,3 %) ҳисобига тўғри келади.

    Импорт таркиби қуйидагича:

    • Машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари — 11,2 млрд доллар (33,9 %)
    • Саноат товарлари — 5,3 млрд доллар (15,9 %)
    • Кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар — 4,1 млрд доллар (12,3 %)
    • Хизматлар — 3,6 млрд доллар (11 %)
    • Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар — 3,1 млрд доллар (9,3 %)
    • Минерал ёқилғи, мойлаш материаллари ва шунга ўхшаш — 2,6 млрд доллар (7,9 %)
    • Турли хил тайёр буюмлар — 1,2 млрд доллар (3,7 %)
    • Ноозиқ-овқат хомашё (ёқилғидан ташқари) — 1,1 млрд доллар (3,3 %)
    • Ҳайвон ва ўсимликлар мойлари (ёғлари), ёғлар ва мумлар — 387,5 млн доллар (1,2 %)
    • Ичимликлар ва тамаки — 251 млн доллар (0,8 %)
    • Бошқа товарлар — 229,7 млн доллар (0,7 %)

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги корхоналарнинг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

