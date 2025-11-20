OZ
    Ўзбекистондаги корхоналарнинг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    савдо
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Корхоналарнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича энг кўп қисми савдо тармоғида бўлиб, улуши 32,5 фоизни ташкил этган.

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • савдо соҳасида – 32,5 %;
    • саноат соҳасида – 12,6 %;
    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 7,3 %;
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 6,4 %;
    • қурилиш соҳасида – 6,4 %;
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 3,6 %;
    • ахборот ва алоқа соҳасида – 2,5 %;
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 2,8 %;
    • бошқа соҳаларда – 25,9 %.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
