KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда ёшлар сони қанча

    TASHKENT. Kazinform — Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.

    ёшлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан:

    • Эркаклар — 4 992 002 нафар
    • Аёллар — 4 726 875 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда пенсия олувчиларнинг умумий сони 4,4 млн нафарни ташкил этган.

    Шунингдек, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 670 тани ташкил этган.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 млн 535 минг нафарни ташкил этган.

    Марказий Осиё хабарлари Ёшлар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф