KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда бакалавриат ва магистратурада қанча талаба таҳсил олмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 млн 535 минг нафарни ташкил этган.

    талаба
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан:

    • Бакалавриат — 1 478,7 минг нафар
    • Магистратура — 56,3 минг нафар

     Ҳудудлар кесимида талабалар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри — 579,3 минг нафар;
    • Бухоро вилояти — 117,7 минг нафар;
    • Қашқадарё вилояти — 111,6 минг нафар;
    • Тошкент вилояти — 101,5 минг нафар;
    • Фарғона вилояти — 98,9 минг нафар;
    • Самарқанд вилояти — 93,9 минг нафар;
    • Сурхондарё вилояти — 76,2 минг нафар;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 73,7 минг нафар;
    • Хоразм вилояти — 65,9 минг нафар;
    • Андижон вилояти — 65,7 минг нафар;
    • Наманган вилояти — 52,5 минг нафар;
    • Навоий вилояти — 42,5 минг нафар;
    • Жиззах вилояти — 32,4 минг нафар;
    • Сирдарё вилояти — 23,2 минг нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда пенсия олувчиларнинг умумий сони 4,4 млн нафарни ташкил этган.

    ОТМ Марказий Осиё хабарлари Талабалар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф