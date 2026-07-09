Ўзбекистонда бакалавриат ва магистратурада қанча талаба таҳсил олмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 млн 535 минг нафарни ташкил этган.
Шундан:
- Бакалавриат — 1 478,7 минг нафар
- Магистратура — 56,3 минг нафар
Ҳудудлар кесимида талабалар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳри — 579,3 минг нафар;
- Бухоро вилояти — 117,7 минг нафар;
- Қашқадарё вилояти — 111,6 минг нафар;
- Тошкент вилояти — 101,5 минг нафар;
- Фарғона вилояти — 98,9 минг нафар;
- Самарқанд вилояти — 93,9 минг нафар;
- Сурхондарё вилояти — 76,2 минг нафар;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 73,7 минг нафар;
- Хоразм вилояти — 65,9 минг нафар;
- Андижон вилояти — 65,7 минг нафар;
- Наманган вилояти — 52,5 минг нафар;
- Навоий вилояти — 42,5 минг нафар;
- Жиззах вилояти — 32,4 минг нафар;
- Сирдарё вилояти — 23,2 минг нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда пенсия олувчиларнинг умумий сони 4,4 млн нафарни ташкил этган.