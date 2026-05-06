    Ўзбекистонда ЯТТлар сони 324 мингдан ошди: қайси ҳудудлар етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ЯТТ (якка тартибдаги тадбиркор)лар сони 324 090 тани ташкил этган.

    Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони:

    • Тошкент шаҳри — 49 210 та
    • Фарғона вилояти — 34 809 та
    • Самарқанд вилояти — 32 536 та
    • Тошкент вилояти — 30 083 та
    • Андижон вилояти — 28 019 та
    • Қашқадарё вилояти — 24 760 та
    • Наманган вилояти — 22 779 та
    • Бухоро вилояти — 19 451 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 18 912 та
    • Сурхондарё вилояти — 18 156 та
    • Хоразм вилояти — 15 776 та
    • Жиззах вилояти — 11 902 та
    • Сирдарё вилояти — 9 089 та
    • Навоий вилояти — 8 608 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
