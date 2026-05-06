Ўзбекистонда ЯТТлар сони 324 мингдан ошди: қайси ҳудудлар етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ЯТТ (якка тартибдаги тадбиркор)лар сони 324 090 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони:
- Тошкент шаҳри — 49 210 та
- Фарғона вилояти — 34 809 та
- Самарқанд вилояти — 32 536 та
- Тошкент вилояти — 30 083 та
- Андижон вилояти — 28 019 та
- Қашқадарё вилояти — 24 760 та
- Наманган вилояти — 22 779 та
- Бухоро вилояти — 19 451 та
- Қорақалпоғистон Республикаси — 18 912 та
- Сурхондарё вилояти — 18 156 та
- Хоразм вилояти — 15 776 та
- Жиззах вилояти — 11 902 та
- Сирдарё вилояти — 9 089 та
- Навоий вилояти — 8 608 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.