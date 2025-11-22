OZ
    Ўзбекистонда ўрта махсус ва профессионал таълим ташкилотлари таркибида касб-ҳунар мактаблари энг кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган ўрта махсус ва профессионал таълим ташкилотлари сони 845 тани ташкил этган.

    мактаб
    Фото: Миллий статистика қўмита

    Бу кўрсаткич 2021/2022 ўқув йилига нисбатан 18 тага ёки 2,2 % га ошган.

    Ўрта махсус ва профессионал таълим ташкилотлари таркиби қуйидагича:

    касб-ҳунар мактаблари — 334 та;

    техникумлар — 272 та;

    коллежлар — 147 та;

    академик лицейлар — 92 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

