    09:08, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда талаба бўлганлар сони 2,2 баробарга ошган: қизлар етакчилик қилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2024/2025 ўқув йилида олий таълим ташкилотларига 381,7 минг нафар талаба ўқишга қабул қилинган.

    талаба
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2020/2021 ўқув йилига нисбатан 2,2 баробарга ошган.

    Уларнинг 196,7 минг нафарини қиз болалар, 185 минг нафарини ўғил болалар ташкил этган.

    Олий таълим ташкилотларига қабул қилинган талабаларнинг ҳудудлар кесимида тақсимоти қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 18,6 минг;
    • Андижон вилояти – 12,5 минг;
    • Бухоро вилояти – 31,5 минг;
    • Жиззах вилояти – 6,3 минг;
    • Қашқадарё вилояти – 28,8 минг;
    • Навоий вилояти – 9,2 минг;
    • Наманган вилояти – 16,1 минг;
    • Самарқанд вилояти – 21,2 минг;
    • Сурхондарё вилояти – 16,8 минг;
    • Сирдарё вилояти – 5,3 минг;
    • Тошкент вилояти – 22,7 минг;
    • Фарғона вилояти – 20,7 минг;
    • Хоразм вилояти – 16,8 минг;
    • Тошкент шаҳри – 155,2 минг.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 10 йил ичида хорижлик талабалар сони қарийб 18 баробарга ошди.

