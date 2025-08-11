OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 11 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 10 йил ичида хорижлик талабалар сони қарийб 18 баробарга ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган хорижлик талабаларнинг умумий сони 12,5 минг нафарни ташкил этган.

    хорижлик талабалар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Йиллар кесимида Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида таҳсил олувчи хорижлик талабалар сони:

    • 2015/2016 ўқув йили – 0,7 минг нафар
    • 2016/2017 ўқув йили – 0,6 минг нафар
    • 2017/2018 ўқув йили – 1,3 минг нафар
    • 2018/2019 ўқув йили – 2,7 минг нафар
    • 2019/2020 ўқув йили – 3,6 минг нафар
    • 2020/2021 ўқув йили – 4,2 минг нафар
    • 2021/2022 ўқув йили – 5,1 минг нафар
    • 2022/2023 ўқув йили – 5,0 минг нафар
    • 2023/2024 ўқув йили – 10,8 минг нафар
    • 2024/2025 ўқув йили – 12,5 минг нафар

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижликлар орасида энг кўп Ҳиндистон фуқаролари таълим олмоқда.

    Ўзбекистонда талабалар сони 10 йилда 2,7 баробарга ошганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    ОТМ Марказий Осиё хабарлари Талабалар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!