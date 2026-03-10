OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:08, 10 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда саноат корхоналари асосан қайси йўналишда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, республикада 60,6 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар асосий иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    •  озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 12,1 мингта
    • бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,4 мингта
    •  кийим ишлаб чиқариш – 6,1 мингта
    •  тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,9 мингта
    •  мебель ишлаб чиқариш – 4,2 мингта
    •  тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта
    •  резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,9 мингта

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг февраль ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 % га ошган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!