11:08, 10 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда саноат корхоналари асосан қайси йўналишда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, республикада 60,6 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.
Улар асосий иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 12,1 мингта
- бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,4 мингта
- кийим ишлаб чиқариш – 6,1 мингта
- тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,9 мингта
- мебель ишлаб чиқариш – 4,2 мингта
- тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта
- резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,9 мингта
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг февраль ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 % га ошган.