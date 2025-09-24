20:36, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда нечта ҳайвонот боғи бор
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 7 та ҳайвонот боғи фаолият юритмоқда. Уларнинг умумий майдони 49,2 гектарни ташкил этади.
Ҳайвонот боғларида 720 та турдаги жами 19 332 та ҳайвон сақланмоқда.
Улар қуйидагича тақсимланган:
- балиқлар – 9 600 та;
- паррандалар – 2 383 та;
- сут эмизувчилар – 611 та;
- судралиб юрувчилар – 453 та;
- сувда ва қуруқликда яшовчилар – 63 та;
- бошқалар – 6 222 та.
