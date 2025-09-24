OZ
    20:36, 24 Сентябрь 2025

    Ўзбекистонда нечта ҳайвонот боғи бор

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 7 та ҳайвонот боғи фаолият юритмоқда. Уларнинг умумий майдони 49,2 гектарни ташкил этади.

    Ҳайвонот боғи
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳайвонот боғларида 720 та турдаги жами 19 332 та ҳайвон сақланмоқда.

    Улар қуйидагича тақсимланган:

    • балиқлар – 9 600 та;
    • паррандалар – 2 383 та;
    • сут эмизувчилар – 611 та;
    • судралиб юрувчилар – 453 та;
    • сувда ва қуруқликда яшовчилар – 63 та;
    • бошқалар – 6 222 та.

