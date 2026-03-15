    19:36, 15 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда МЧЖлар сони 331 мингдан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 419 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 331,7 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 79,1 фоизини ташкил этди.

    Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:

    • Масъулияти чекланган жамиятлар – 331 686 та (79,1 %);
    • Хусусий корхоналар – 47 028 та (11,2 %);
    • Оилавий корхоналар – 36 518 та (8,7 %);
    • Акциядорлик жамияти – 637 та (0,2 %);
    • Бошқалар – 3 358 та (0,8 %).

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
