Ўзбекистонда МЧЖлар сони 331 мингдан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 419 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
Улардан 331,7 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 79,1 фоизини ташкил этди.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:
- Масъулияти чекланган жамиятлар – 331 686 та (79,1 %);
- Хусусий корхоналар – 47 028 та (11,2 %);
- Оилавий корхоналар – 36 518 та (8,7 %);
- Акциядорлик жамияти – 637 та (0,2 %);
- Бошқалар – 3 358 та (0,8 %).
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.