    11:48, 14 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 44,2 мингтага ёки 8,3 фоизга ошган.

    Ҳудудлар кесимида фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри — 111 137 та
    • Тошкент вилояти — 54 273 та
    • Самарқанд вилояти — 53 475 та
    • Фарғона вилояти — 49 278 та
    • Қашқадарё вилояти — 44 055 та
    • Андижон вилояти — 35 500 та
    • Бухоро вилояти — 34 902 та
    • Наманган вилояти — 33 776 та
    • Хоразм вилояти — 32 069 та
    • Сурхондарё вилояти — 32 023 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 29 220 та
    • Жиззах вилояти — 26 468 та
    • Навоий вилояти — 24 061 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Германия капитали иштирокида жами 225 та корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
