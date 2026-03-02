OZ
    Ўзбекистонда Германия капитали иштирокидаги корхоналар сони 225 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Германия капитали иштирокида жами 225 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон-Германия
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 106 таси қўшма ва 119 таси хорижий корхоналардир.

    Германия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 155 та
    • Тошкент вилояти – 23 та
    • Самарқанд вилояти – 16 та
    • Фарғона вилояти – 6 та
    • Бухоро вилояти – 6 та
    • Наманган вилояти – 5 та
    • Жиззах вилояти – 4 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 3 та
    • Қашқадарё вилояти – 3 та
    • Андижон вилояти – 2 та
    • Навоий вилояти – 2 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Буюк Британия капитали иштирокида жами 251 та корхона фаолият юритмоқда.

