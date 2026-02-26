09:08, 26 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда Буюк Британия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Буюк Британия капитали иштирокида жами 251 та корхона фаолият юритмоқда.
Улардан 122 таси қўшма ва 129 таси хорижий корхоналардир.
Буюк Британия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 190 та
- Тошкент вилояти – 15 та
- Самарқанд вилояти – 8 та
- Сирдарё вилояти – 8 та
- Жиззах вилояти – 6 та
- Бухоро вилояти – 5 та
- Қашқадарё вилояти – 4 та
- Сурхондарё вилояти – 4 та
- Андижон вилояти – 3 та
- Фарғона вилояти – 3 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 2 та
- Наманган вилояти – 1 та
- Навоий вилояти – 1 та
- Хоразм вилояти – 1 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Тожикистон капитали иштирокида жами 410 та корхона фаолият юритмоқда.