OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 26 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда Буюк Британия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Буюк Британия капитали иштирокида жами 251 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон ва Буюк Британия
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 122 таси қўшма ва 129 таси хорижий корхоналардир.

    Буюк Британия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 190 та
    • Тошкент вилояти – 15 та
    • Самарқанд вилояти – 8 та
    • Сирдарё вилояти – 8 та
    • Жиззах вилояти – 6 та
    • Бухоро вилояти – 5 та
    • Қашқадарё вилояти – 4 та
    • Сурхондарё вилояти – 4 та
    • Андижон вилояти – 3 та
    • Фарғона вилояти – 3 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 2 та
    • Наманган вилояти – 1 та
    • Навоий вилояти – 1 та
    • Хоразм вилояти – 1 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Тожикистон капитали иштирокида жами 410 та корхона фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!