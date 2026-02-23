OZ
    Ўзбекистонда Тожикистон капитали иштирокидаги корхоналар сони 410 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Тожикистон капитали иштирокида жами 410 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 102 таси қўшма ва 308 таси хорижий корхоналардир.

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Савдо — 144 та
    • Саноат — 89 та
    • Қурилиш — 43 та
    • Ахборот ва алоқа — 33 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 23 та
    • Ташиш ва сақлаш — 16 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 11 та
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 5 та
    • Бошқа турлар — 57 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Озарбайжон капитали иштирокида жами 368 та корхона фаолият юритмоқда.

