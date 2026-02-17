17:10, 17 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда Озарбайжон капитали иштирокидаги корхоналар сони 368 тага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда Озарбайжон капитали иштирокида жами 368 та корхона фаолият юритмоқда.
Улардан 63 таси қўшма ва 305 таси хорижий корхоналардир.
Улар соҳалар кесимида қуйидагича:
- Савдо — 139 та
- Саноат — 50 та
- Қурилиш — 43 та
- Ахборот ва алоқа — 25 та
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 11 та
- Ташиш ва сақлаш — 9 та
- Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 9 та
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 3 та
- Бошқа турлар — 79 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда БАА капитали иштирокида жами 414 та корхона фаолият юритмоқда.