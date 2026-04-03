Ўзбекистонда мактаблар сони 11 мингтадан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич аввалги ўқув йилига нисбатан 175 тага ошган.
Ҳудудлар кесимида умумий ўрта таълим ташкилотлари сони:
- Қорақалпоғистон Респ. – 771 та;
- Андижон вилояти – 834 та;
- Бухоро вилояти – 596 та;
- Жиззах вилояти – 598 та;
- Қашқадарё вилояти – 1 294 та;
- Навоий вилояти – 387 та;
- Наманган вилояти – 783 та;
- Самарқанд вилояти – 1 350 та;
- Сурхондарё вилояти – 1 003 та;
- Сирдарё вилояти – 345 та;;
- Тошкент вилояти – 935 та;
- Фарғона вилояти – 1 119 та;
- Хоразм вилояти – 600 та;
- Тошкент шаҳри – 503 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим муассасаларининг (филиалларни ҳам ҳисобга олганда) умумий сони 222 тани ташкил этди.