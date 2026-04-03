    09:09, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда мактаблар сони 11 мингтадан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич аввалги ўқув йилига нисбатан 175 тага ошган.

    Ҳудудлар кесимида умумий ўрта таълим ташкилотлари сони:

    • Қорақалпоғистон Респ. – 771 та;
    • Андижон вилояти – 834 та;
    • Бухоро вилояти – 596 та;
    • Жиззах вилояти – 598 та;
    • Қашқадарё вилояти – 1 294 та;
    • Навоий вилояти – 387 та;
    • Наманган вилояти – 783 та;
    • Самарқанд вилояти – 1 350 та;
    • Сурхондарё вилояти – 1 003 та;
    • Сирдарё вилояти – 345 та;;
    • Тошкент вилояти – 935 та;
    • Фарғона вилояти – 1 119 та;
    • Хоразм вилояти – 600 та;
    • Тошкент шаҳри – 503 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим муассасаларининг (филиалларни ҳам ҳисобга олганда) умумий сони 222 тани ташкил этди.

    Бекабат Узаков
