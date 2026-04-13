    16:10, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда мактаб ўқувчилари сони 6,8 млн нафардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги умумий ўрта таълим ташкилотларида таҳсил олаётган ўқувчилар сони 6 870,5 минг нафарни ташкил этган.

    Ўқувчилар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич аввалги ўқув йилига нисбатан 94,2 минг нафарга ошган.

    Жами ўқувчиларнинг 51,2 фоизини ўғил болалар, 48,8 фоизини қиз болалар ташкил қилган.

    Ҳудудлар кесимида ўқувчилар сони:

    • Қорақалпоғистон Респ. – 375,5 минг нафар
    • Андижон вилояти – 634,7 минг нафар
    • Бухоро вилояти – 348,4 минг нафар
    • Жиззах вилояти – 284,6 минг нафар
    • Қашқадарё вилояти – 688,1 минг нафар
    • Навоий вилояти – 195,7 минг нафар
    • Наманган вилояти – 571,3 минг нафар
    • Самарқанд вилояти – 814,2 минг нафар
    • Сурхондарё вилояти – 572,8 минг нафар
    • Сирдарё вилояти – 165,1 минг нафар
    • Тошкент вилояти – 547,2 минг нафар
    • Фарғона вилояти – 733,4 минг нафар
    • Хоразм вилояти – 377,4 минг нафар
    • Тошкент шаҳри – 562,1 минг нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этган.

    Бекабат Узаков
