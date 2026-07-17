KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда кутубхоналар сони нечта

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил 1 январь ҳолатига 17 763 та кутубхона фаолият юритмоқда.

    кутубхона
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларда 89,2 млн нусхада китоб ва журналлар мавжуд.

    Ҳудудлар кесимида кутубхоналар сони қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти — 2 044 та;
    • Қашқадарё вилояти — 1 767 та;
    • Сурхондарё вилояти — 1 600 та;
    • Фарғона вилояти — 1 575 та;
    • Наманган вилояти — 1 477 та;
    • Тошкент вилояти — 1 446 та;
    • Тошкент шаҳри — 1 217 та;
    • Хоразм вилояти — 1 100 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 1 058 та;
    • Андижон вилояти — 1 058 та;
    • Бухоро вилояти — 1 049 та;
    • Сирдарё вилояти — 887 та;
    • Жиззах вилояти — 810 та;
    • Навоий вилояти — 675 та.

    Маълумот учун, ушбу кўрсаткичга республика ҳудудидаги барча кутубхоналар, таълим муассасалари, ташкилотларга қарашли ахборот-ресурс марказлари ҳамда ахборот-кутубхона марказлари киритилган.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган газеталар сони 219 тани ташкил этган.

    Шунингдек, Ўзбекистонда спорт мактаблари сони 404 тага етди.

    Марказий Осиё хабарлари Кутубхона Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф