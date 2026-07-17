Ўзбекистонда кутубхоналар сони нечта
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил 1 январь ҳолатига 17 763 та кутубхона фаолият юритмоқда.
Уларда 89,2 млн нусхада китоб ва журналлар мавжуд.
Ҳудудлар кесимида кутубхоналар сони қуйидагича:
- Самарқанд вилояти — 2 044 та;
- Қашқадарё вилояти — 1 767 та;
- Сурхондарё вилояти — 1 600 та;
- Фарғона вилояти — 1 575 та;
- Наманган вилояти — 1 477 та;
- Тошкент вилояти — 1 446 та;
- Тошкент шаҳри — 1 217 та;
- Хоразм вилояти — 1 100 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 1 058 та;
- Андижон вилояти — 1 058 та;
- Бухоро вилояти — 1 049 та;
- Сирдарё вилояти — 887 та;
- Жиззах вилояти — 810 та;
- Навоий вилояти — 675 та.
Маълумот учун, ушбу кўрсаткичга республика ҳудудидаги барча кутубхоналар, таълим муассасалари, ташкилотларга қарашли ахборот-ресурс марказлари ҳамда ахборот-кутубхона марказлари киритилган.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган газеталар сони 219 тани ташкил этган.
Шунингдек, Ўзбекистонда спорт мактаблари сони 404 тага етди.