KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда спорт мактаблари сони 404 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 404 та спорт-таълим муассасалари фаолият юритмоқда.

    спорт мактаби
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу муассасалардаги гуруҳ ва секциялар сони 33,4 мингтани, уларда спорт билан шуғулланувчилар сони эса 486,5 минг нафарни ташкил этган.

    Ҳудудлар кесимида спорт-таълим муассасалари сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри — 41 та;
    • Тошкент вилояти — 34 та;
    • Фарғона вилояти — 34 та;
    • Бухоро вилояти — 31 та;
    • Қашқадарё вилояти — 31 та;
    • Самарқанд вилояти — 31 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 29 та;
    • Андижон вилояти — 29 та;
    • Хоразм вилояти — 27 та;
    • Наманган вилояти — 26 та;
    • Навоий вилояти — 24 та;
    • Сурхондарё вилояти — 24 та;
    • Жиззах вилояти — 22 та;
    • Сирдарё вилояти — 21 та.

    Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.

    Марказий Осиё хабарлари Мактаблар Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф