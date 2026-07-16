Ўзбекистонда спорт мактаблари сони 404 тага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 404 та спорт-таълим муассасалари фаолият юритмоқда.
Ушбу муассасалардаги гуруҳ ва секциялар сони 33,4 мингтани, уларда спорт билан шуғулланувчилар сони эса 486,5 минг нафарни ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида спорт-таълим муассасалари сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳри — 41 та;
- Тошкент вилояти — 34 та;
- Фарғона вилояти — 34 та;
- Бухоро вилояти — 31 та;
- Қашқадарё вилояти — 31 та;
- Самарқанд вилояти — 31 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 29 та;
- Андижон вилояти — 29 та;
- Хоразм вилояти — 27 та;
- Наманган вилояти — 26 та;
- Навоий вилояти — 24 та;
- Сурхондарё вилояти — 24 та;
- Жиззах вилояти — 22 та;
- Сирдарё вилояти — 21 та.
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.