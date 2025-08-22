OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    18:36, 22 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда қурилиш корхоналари сони бўйича қайси ҳудудлар етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 август ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш соҳасида жами 29 232 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    қурилиш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич йил бошидан буён 1 824 тага ошган.

    Ушбу корхоналар ҳудудлар кесимида қуйидагича тақсимланган:

    • Тошкент шаҳри – 7 078 та
    • Тошкент вилояти – 2 640 та
    • Фарғона вилояти – 2 177 та
    • Самарқанд вилояти – 2 164 та
    • Бухоро вилояти – 2 079 та
    • Қашқадарё вилояти – 2 009 та
    • Сурхондарё вилояти – 1 903 та
    • Андижон вилояти – 1 690 та
    • Қорақалпоғистон Респ. – 1 506 та
    • Хоразм вилояти – 1 452 та
    • Наманган вилояти – 1 350 та
    • Жиззах вилояти – 1 196 та
    • Навоий вилояти – 1 154 та
    • Сирдарё вилояти – 834 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда асфальт ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 69 % га ошди.

