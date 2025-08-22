18:36, 22 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қурилиш корхоналари сони бўйича қайси ҳудудлар етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 август ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш соҳасида жами 29 232 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Ушбу кўрсаткич йил бошидан буён 1 824 тага ошган.
Ушбу корхоналар ҳудудлар кесимида қуйидагича тақсимланган:
- Тошкент шаҳри – 7 078 та
- Тошкент вилояти – 2 640 та
- Фарғона вилояти – 2 177 та
- Самарқанд вилояти – 2 164 та
- Бухоро вилояти – 2 079 та
- Қашқадарё вилояти – 2 009 та
- Сурхондарё вилояти – 1 903 та
- Андижон вилояти – 1 690 та
- Қорақалпоғистон Респ. – 1 506 та
- Хоразм вилояти – 1 452 та
- Наманган вилояти – 1 350 та
- Жиззах вилояти – 1 196 та
- Навоий вилояти – 1 154 та
- Сирдарё вилояти – 834 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда асфальт ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 69 % га ошди.