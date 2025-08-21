OZ
    Ўзбекистонда асфальт ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 69 % га ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июнь ойларида 760,3 минг тонна йўл қопламалари учун асфальтли аралашмалар ишлаб чиқарилган.

    асфальт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 309,5 минг тоннага ёки 68,7 % га ошган.

    Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июнь):

    • 2023 йил – 249,6 минг тонна
    • 2024 йил – 450,8 минг тонна
    • 2025 йил – 760,3 минг тонна

