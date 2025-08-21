19:09, 21 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда асфальт ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 69 % га ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июнь ойларида 760,3 минг тонна йўл қопламалари учун асфальтли аралашмалар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 309,5 минг тоннага ёки 68,7 % га ошган.
Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июнь):
- 2023 йил – 249,6 минг тонна
- 2024 йил – 450,8 минг тонна
- 2025 йил – 760,3 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?
Айни пайтда Ўзбекистонда қанча МЧЖ фаолият юритмоқда?