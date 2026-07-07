Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 533,1 трлн сўмни ташкил этди.
Хизматлар турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:
молиявий хизматлар — 124,9 %;
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,2 %;
таълим соҳасидаги хизматлар — 121,0 %;
ижара хизматлари — 117,6 %;
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 117,5 %;
меъморчилик ва муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 115,3 %;
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 114,7 %;
яшаш ва овқатланиш хизматлари — 114,1 %;
савдо хизматлари — 114,0 %;
транспорт хизматлари — 113,3 %;
компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 113,0 %;
шахсий хизматлар — 111,6 %;
бошқа хизматлар — 115,8 %.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 670 тани ташкил этган.