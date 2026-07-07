KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 533,1 трлн сўмни ташкил этди.

    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хизматлар турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:

    молиявий хизматлар — 124,9 %;

    алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,2 %;

    таълим соҳасидаги хизматлар — 121,0 %;

    ижара хизматлари — 117,6 %;

    кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 117,5 %;

    меъморчилик ва муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 115,3 %;

    соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 114,7 %;

    яшаш ва овқатланиш хизматлари — 114,1 %;

    савдо хизматлари — 114,0 %;

    транспорт хизматлари — 113,3 %;

    компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 113,0 %;

    шахсий хизматлар — 111,6 %;

    бошқа хизматлар — 115,8 %.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 670 тани ташкил этган.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф