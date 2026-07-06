Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 670 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида — 2 959 нафар;
- Фарғона вилоятида — 2 702 нафар;
- Самарқанд вилоятида — 2 185 нафар;
- Андижон вилоятида — 2 108 нафар;
- Наманган вилоятида — 2 030 нафар;
- Хоразм вилоятида — 1 907 нафар;
- Тошкент вилоятида — 1 790 нафар;
- Қашқадарё вилоятида — 1 557 нафар;
- Бухоро вилоятида — 1 531 нафар;
- Жиззах вилоятида — 1 048 нафар;
- Қорақалпоғистон Республикасида — 963 нафар;
- Сурхондарё вилоятида — 960 нафар;
- Сирдарё вилоятида — 474 нафар;
- Навоий вилоятида — 456 нафар.
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолисининг 4,8 млн нафари кўп қаватли уйлардаги хонадонларда истиқомат қилади.