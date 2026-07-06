KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 670 тани ташкил этган.

    ҳунармандлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида — 2 959 нафар;
    • Фарғона вилоятида — 2 702 нафар;
    • Самарқанд вилоятида — 2 185 нафар;
    • Андижон вилоятида — 2 108 нафар;
    • Наманган вилоятида — 2 030 нафар;
    • Хоразм вилоятида — 1 907 нафар;
    • Тошкент вилоятида — 1 790 нафар;
    • Қашқадарё вилоятида — 1 557 нафар;
    • Бухоро вилоятида — 1 531 нафар;
    • Жиззах вилоятида — 1 048 нафар;
    • Қорақалпоғистон Республикасида — 963 нафар;
    • Сурхондарё вилоятида — 960 нафар;
    • Сирдарё вилоятида — 474 нафар;
    • Навоий вилоятида — 456 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолисининг 4,8 млн нафари кўп қаватли уйлардаги хонадонларда истиқомат қилади.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф