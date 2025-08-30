12:20, 30 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда картошка етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1,9 млн тонна картошка етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,4 % га ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган картошка ҳажми қуйидагича:
- Самарқанд вилояти – 334,3 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 247,5 минг тонна
- Андижон вилояти – 232,7 минг тонна
- Фарғона вилояти – 231,3 минг тонна
- Бухоро вилояти – 190,8 минг тонна
- Наманган вилояти – 152,3 минг тонна
- Тошкент вилояти – 150 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 118,9 минг тонна
- Хоразм вилояти – 84,4 минг тонна
- Навоий вилояти – 67,1 минг тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 34,9 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 31,4 минг тонна
- Жиззах вилояти – 13,7 минг тонна
