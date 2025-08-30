OZ
Тренд:
    12:20, 30 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда картошка етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1,9 млн тонна картошка етиштирилган.

    картошка
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,4 % га ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган картошка ҳажми қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти – 334,3 минг тонна
    • Сурхондарё вилояти – 247,5 минг тонна
    • Андижон вилояти – 232,7 минг тонна
    • Фарғона вилояти – 231,3 минг тонна
    • Бухоро вилояти – 190,8 минг тонна
    • Наманган вилояти – 152,3 минг тонна
    • Тошкент вилояти – 150 минг тонна
    • Қашқадарё вилояти – 118,9 минг тонна
    • Хоразм вилояти – 84,4 минг тонна
    • Навоий вилояти – 67,1 минг тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 34,9 минг тонна
    • Сирдарё вилояти – 31,4 минг тонна
    • Жиззах вилояти – 13,7 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Картошка Марказий Осиё хабарлари Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон
