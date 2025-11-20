OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:35, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда хусусий мактаблар сони 4,5 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2024/2025 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 10 943 тани ташкил этган.

    мактаб
    Фото: Миллий статистика қўмитаси
    • Бу кўрсаткич 2020/2021 ўқув йили бошига нисбатан 762 тага ошган.

    Уларнинг 455 тасини нодавлат умумтаълим ташкилотлари ташкил этган бўлиб, 2020/2021 ўқув йилига нисбатан уларнинг сони 4,5 баробарга кўпайган.

    Ҳудудлар кесимида нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 7 та;
    • Андижон вилояти — 32 та;
    • Бухоро вилояти — 27 та;
    • Жиззах вилояти — 8 та;
    • Қашқадарё вилояти — 21 та;
    • Навоий вилояти — 4 та;
    • Наманган вилояти — 28 та;
    • Самарқанд вилояти — 38 та;
    • Сурхондарё вилояти — 4 та;
    • Сирдарё вилояти — 12 та;
    • Тошкент вилояти — 25 та;
    • Фарғона вилояти — 93 та;
    • Хоразм вилояти — 25 та;
    • Тошкент шаҳри — 131 та.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бораётгани ҳақида хабар берган эдик.

