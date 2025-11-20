10:35, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда хусусий мактаблар сони 4,5 баробарга ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2024/2025 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 10 943 тани ташкил этган.
- Бу кўрсаткич 2020/2021 ўқув йили бошига нисбатан 762 тага ошган.
Уларнинг 455 тасини нодавлат умумтаълим ташкилотлари ташкил этган бўлиб, 2020/2021 ўқув йилига нисбатан уларнинг сони 4,5 баробарга кўпайган.
Ҳудудлар кесимида нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси — 7 та;
- Андижон вилояти — 32 та;
- Бухоро вилояти — 27 та;
- Жиззах вилояти — 8 та;
- Қашқадарё вилояти — 21 та;
- Навоий вилояти — 4 та;
- Наманган вилояти — 28 та;
- Самарқанд вилояти — 38 та;
- Сурхондарё вилояти — 4 та;
- Сирдарё вилояти — 12 та;
- Тошкент вилояти — 25 та;
- Фарғона вилояти — 93 та;
- Хоразм вилояти — 25 та;
- Тошкент шаҳри — 131 та.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бораётгани ҳақида хабар берган эдик.