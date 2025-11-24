OZ
    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида жойлашган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 595 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 11 201 та;
    • Тошкент вилоятида – 2 253 та;
    • Самарқанд вилоятида – 658 та;
    • Фарғона вилоятида – 607 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 486 та;
    • Бухоро вилоятида – 364 та;
    • Андижон вилоятида – 395 та;
    • Наманган вилоятида – 256 та;
    • Навоий вилоятида – 300 та;
    • Сирдарё вилоятида – 266 та;
    • Жиззах вилоятида – 243 та;
    • Қорақалпоғистон Респ. – 210 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 161 та;
    • Хоразм вилоятида – 195 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 17,5 мингтага етди.

