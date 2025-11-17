13:12, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 17,5 мингтага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 595 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 204 таси қўшма ва 13 391 таси хорижий корхоналардир.
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Хитой — 4 731 та;
- Россия — 3 177 та;
- Туркия — 2 090 та;
- Қозоғистон — 1 185 та;
- Жанубий Корея — 683 та;
- Афғонистон — 636 та;
- БАА — 396 та;
- Тожикистон — 379 та;
- Ҳиндистон — 356 та;
- АҚШ — 328 та.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича уларнинг тақсимоти қуйидагича:
- Савдо — 6 286 та;
- Саноат — 3 647 та;
- Қурилиш — 1 358 та;
- Ахборот ва алоқа — 1 354 та;
- Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 725 та;
- Ташиш ва сақлаш — 572 та;
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 437 та;
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 206 та;
- Бошқа турлар — 3 010 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда октябрь ойида истеъмол секторидаги товар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 % га ошган.