    13:12, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 17,5 мингтага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 595 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    чет эл капитали
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 204 таси қўшма ва 13 391 таси хорижий корхоналардир.

    Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой — 4 731 та;
    • Россия — 3 177 та;
    • Туркия — 2 090 та;
    • Қозоғистон — 1 185 та;
    • Жанубий Корея — 683 та;
    • Афғонистон — 636 та;
    • БАА — 396 та;
    • Тожикистон — 379 та;
    • Ҳиндистон — 356 та;
    • АҚШ — 328 та.

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича уларнинг тақсимоти қуйидагича:

    • Савдо — 6 286 та;
    • Саноат — 3 647 та;
    • Қурилиш — 1 358 та;
    • Ахборот ва алоқа — 1 354 та;
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 725 та;
    • Ташиш ва сақлаш — 572 та;
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 437 та;
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 206 та;
    • Бошқа турлар — 3 010 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда октябрь ойида истеъмол секторидаги товар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 % га ошган.

    Бекабат Узаков
