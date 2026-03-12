Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхона фаолият юритмоқда.
Улардан 4 282 таси қўшма ва 14 231 таси хорижий корхоналардир.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
− савдо соҳасида – 6 623 та;
− саноат соҳасида – 3 817 та;
− қурилиш соҳасида – 1 444 та;
− ахборот ва алоқа соҳасида – 1 414 та;
− яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 774 та;
− ташиш ва сақлаш соҳасида – 593 та;
− қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 478 та;
− соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 217 та;
− бошқа соҳаларда – 3 153 та.
