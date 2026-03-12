    09:08, 12 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 282 таси қўшма ва 14 231 таси хорижий корхоналардир.

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    − савдо соҳасида – 6 623 та;

    − саноат соҳасида – 3 817 та;

    − қурилиш соҳасида – 1 444 та;

    − ахборот ва алоқа соҳасида – 1 414 та;

    − яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 774 та;

    − ташиш ва сақлаш соҳасида – 593 та;

    − қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 478 та;

    − соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 217 та;

    − бошқа соҳаларда – 3 153 та.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
