OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида жойлашган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида жойлашган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 11 684 та;
    • Тошкент вилоятида – 2 467 та;
    • Самарқанд вилоятида – 694 та;
    • Фарғона вилоятида – 632 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 509 та;
    • Андижон вилоятида – 435 та;
    • Бухоро вилоятида – 379 та;
    • Навоий вилоятида – 310 та;
    • Сирдарё вилоятида – 288 та;
    • Наманган вилоятида – 266 та;
    • Жиззах вилоятида – 260 та;
    • Қорақалпоғистон Респ. – 222 та;
    • Хоразм вилоятида – 200 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 167 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!