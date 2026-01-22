OZ
    11:10, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда ҳар 4 та уй хўжалигининг 3 тасида 16 ёшгача бола бор

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг 2025 йил январь-декабрь ойларида ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда 16 ёшгача болалари мавжуд бўлган уй хўжаликлари улуши 74,3 % ни ташкил этди.

    оила
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур кўрсаткич ўтган йилларда қуйидагича:

    • 2015 йил — 74,2 %;
    • 2020 йил — 74,3 %;
    • 2024 йил — 71,6 %;
    • 2025 йил — 74,3 %.

    Миллий статистика қўмитасининг 2025 йилда ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда тўрт ва ундан кўп болали уй хўжаликлари улуши 8,9 фоизни ташкил этди.

    Шунингдек, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп чақалоқ туғилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
